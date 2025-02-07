Деян Станкович: «Не думаю, что Илич приедет. Но скаутинг работает, у «Спартака» очень большой список потенциальных новичков»
Иван Илич вряд ли пополнит состав «Спартака», считает Деян Станкович.
– У «Спартака» мощные приобретения, еще и Илич на подходе. Ощущаете ли вы, что вступаете во вторую часть чемпионата в качестве фаворита?
– Не думаю, что Илич приедет.
Тем не менее наш скаутинг работает, у нас очень большой список потенциальных новичков, среди которых был и Илич. Не знаю, приедет он или нет, но, скорее всего, нет.
Мы в эпицентре трансферного окна, все может поменяться сегодня или завтра, – сказал главный тренер «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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