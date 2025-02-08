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Дембеле забил в 7-м матче подряд. У Усмана 16 голов в 10 последних играх за «ПСЖ»

Усман Дембеле забил в 7-м матче подряд.

Вингер «ПСЖ» отличился на 57-й минуте игры с «Монако» в 21-м туре Лиги 1, ассистировал ему Дезире Дуэ. На 90-й он забил вновь.

Француз отметился как минимум одним голом в каждой игре с начала 2025 года. С 15 декабря у него 16 голов в 10 играх во всех турнирах, в том числе два хет-трика.

Подробно со статистикой Дембеле можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс’‘
logoУсман Дембеле
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoМонако
logoДезире Дуэ
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