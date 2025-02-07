Винисиус хочет, чтобы зарплата отражала его статус «одного из лучших в мире». Вингер зарабатывает в «Реале» около 15 млн евро после получения приза The Best
Винисиус Жуниор стал получать почти как Килиан Мбаппе.
The Athletic утверждает, что текущая зарплата вингера «Реала» – около 15 млн евро в год после вычета налогов. Она достигнута за счет активации различных пунктов о бонусах, в том числе за получение приза лучшему футболисту года от ФИФА.
Отмечается, что около 15 млн евро в год зарабатывает и Килиан Мбаппе, но после перехода в «Реал» в качестве свободного агента французу также был положен крупный бонус за подписание контракта.
Мадридцы предложили Винисиусу продлить контракт, но столкнулись с отказом. Представители бразильца хотят, чтобы выплаты «более точно отражали его статус одного из лучших в мире».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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