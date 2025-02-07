Винисиус хочет, чтобы зарплата отражала его статус «одного из лучших в мире». Вингер зарабатывает в «Реале» около 15 млн евро после получения приза The Best

Винисиус Жуниор стал получать почти как Килиан Мбаппе.

The Athletic утверждает, что текущая зарплата вингера «Реала » – около 15 млн евро в год после вычета налогов. Она достигнута за счет активации различных пунктов о бонусах, в том числе за получение приза лучшему футболисту года от ФИФА.

Отмечается, что около 15 млн евро в год зарабатывает и Килиан Мбаппе , но после перехода в «Реал» в качестве свободного агента французу также был положен крупный бонус за подписание контракта.

Мадридцы предложили Винисиусу продлить контракт, но столкнулись с отказом. Представители бразильца хотят, чтобы выплаты «более точно отражали его статус одного из лучших в мире».