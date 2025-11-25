«Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов». Приходите поддержать быков в домашней игре против самарцев!
«Краснодар» принимает «Крылья Советов» в 17-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в воскресенье, 30 ноября, в 14:00 на стадионе «Ozon Арена».
«Краснодар» после 16 туров находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата, имея 34 очка в своем активе. Самарцы же расположились на 11-й строчке, обладая 17-ю очками. Быкам нужна ваша поддержка на стадионе!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
«Ливерпуль» должен уволить Слота?18325 голосов
Да
Нет, это просто трудный период
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости