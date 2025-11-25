Гуйе об удалении в матче с «МЮ» за пощечину одноклубнику: «Приношу извинения Кину, «Эвертону», болельщикам. Ничто не может оправдать такое. Постараюсь, чтобы это не повторилось»

Идрисса Гуйе извинился за удаление в матче с «МЮ» за пощечину одноклубнику.

Полузащитник «Эвертона » Идрисса Гуйе извинился за удаление в матче АПЛ против «Манчестер Юнайтед » (1:0).

Гуйе получил красную карточку на 13-й минуте матча за пощечину Майклу Кину и стал первым футболистом АПЛ с 2008 года, удаленным за ссору с одноклубником.

«Прежде всего, я хочу извиниться перед Майклом Кином. Я беру на себя полную ответственность за свою реакцию. Также я приношу извинения своим товарищам по команде, тренерскому штабу, болельщикам и клубу.

То, что произошло, не отражает ни того, какой я человек, ни ценностей, которых я придерживаюсь. Эмоции могут зашкаливать, но ничто не может оправдать такое поведение. Я постараюсь, чтобы такое больше никогда не повторилось», – написал Гуйе в сторис инстаграма.