НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Питтсбургом», «Виннипег» против «Айлендерс», «Эдмонтон» встретится с «Колорадо»
«Рейнджерс» дома сыграют с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Виннипег» проведет матч с «Айлендерс», «Чикаго» примет «Нэшвилл», «Лос-Анджелес» будет противостоять «Далласу».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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