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Тина Канделаки: «Прошло 11 лет, и теперь очевидно, что каждый рубль, вложенный в Олимпиаду в Сочи, окупился»

Тина Канделаки заявила, что каждый потраченный на Олимпиаду в Сочи рубль окупился.

«11 лет назад стартовали триумфальные для России Олимпийские игры в Сочи. С нашей стороны это был фантастический праздник спорта и гостеприимства. Все поражались уровню организации соревнований, а церемония открытия до сих пор остается эталоном для других Олимпиад.

Со стороны Запада это была беспрецедентная информационная война. Наверняка в архивах USAID сохранилась информация о том, сколько миллионов или миллиардов долларов на нее потрачено.

Иностранную публику убеждали, что Россия никогда не справится с мероприятием подобного уровня, публиковали фейковые фотографии убогих лачуг, а после того, как наши атлеты стали первыми в медальном зачете, против них была развернута лживая и подлая кампания с обвинениями в тотальном допинге.

Выдумали зловещих агентов KGB, подменявших анализы через дыру в стене, использовали по полной психически нездорового Григория Родченкова, ввели презумпцию виновности российских спортсменов.

В России тоже была запущена черная пиар-кампания: мол, это самая дорогая Олимпиада в истории, деньги выброшены в трубу, украли 90% и так далее, и тому подобное.

Прошло 11 лет, и теперь очевидно, что каждый рубль, вложенный в Олимпиаду, окупился: это и дороги, и горнолыжные трассы, и другие спортивные и выставочные объекты мирового уровня. Опыт Олимпиады позволил спустя 4 года провести феерический чемпионат мира по футболу в России.

Уверена, что впереди еще немало потрясающих спортивных праздников. И жарких, и зимних, и, конечно же, наших!» – написала Канделаки в телеграм-канале. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Тины Канделаки
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