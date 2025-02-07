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  • Роман Ротенберг: «Иноагенты очерняют нас, постоянно пишут, что матчи России с белорусами неинтересны. Но вы были в Минске? А в Туле? Там всегда полные трибуны, дети радуются»
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Роман Ротенберг: «Иноагенты очерняют нас, постоянно пишут, что матчи России с белорусами неинтересны. Но вы были в Минске? А в Туле? Там всегда полные трибуны, дети радуются»

Роман Ротенберг высказался о популярности сборной «Россия 25».

– Международная федерация хоккея (ИИХФ) снова не допустила сборную России на чемпионаты мира. Но не видите ли здесь импортозамещения, что в мае теперь у нас идет чемпионат КХЛ, а сборная России играет серию с белорусами?

– Мы все сейчас будем бороться, чтобы попасть на Олимпиаду-2026. Потому что ИИХФ не влияет на это решение. И у нас всегда полные трибуны на матчах сборной России.

Находятся какие-то иноагенты, которые постоянно пишут, что матчи сборной России не пользуются интересом, когда мы с белорусами играем. Очерняют нас. Но вы приезжали в Челябинск, где мы проводили матч? Были в Минске? А в Туле? Там всегда полные трибуны!

Дети радуются, и мы обязаны играть как сборная России. Мы победили в декабре на международном турнире в Санкт-Петербурге. И увидели такую радость у детей! – сказал главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг.

Ротенберг о Кузнецове: «Он сильно мотивирован и еще покажет на льду. Когда игрок встречает своего правильного тренера, то получает эту мотивацию. Но это уже наши личные вопросы»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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