Шанхайские клубы идут последними в азиатской ЛЧ. «Порт» проиграл 1:3 «Сеулу» Лингарда, «Шэньхуа» Слуцкого в среду примет «Виссел Кобе» с первого места

Два клуба из Шанхая замыкают таблицу Лиги чемпионов Азии-2025/26.

«Шанхай Порт» после пяти туров соревнования набрал одно очко и идет 12-м, команда уступила корейскому «Сеулу» (1:3), два гола и ассист на счету экс-игрока «МЮ» Джесси Лингарда.

У «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого четыре очка и на матч меньше, команда, находящаяся на 11-м месте, 26 ноября сыграет дома с японским «Виссел Кобе», лидирующим в группе Восток. Начало матча в 15:15 по московскому времени.

Напомним, «Порт» 22 ноября обыграл «Далянь» в 30-м туре Суперлиги Китая (1:0) и стал чемпионом турнира, опередив «Шэньхуа» на два очка.