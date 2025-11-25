Warner Bros. опровергла сообщения о суде с Актюркоглу из-за нарушения авторских прав на образы из «Гарри Поттера»: «Не соответствует действительности»
Warner Bros. не будет судиться с Керемом Актюркоглу из-за «Гарри Поттера».
Компания Warner Bros. опровергла информацию турецких СМИ о суде с полузащитником «Фенербахче» Керемом Актюркоглу.
Ранее Habertürk и другие турецкие СМИ сообщили, что голливудская компания подала иск против футболиста из-за несанкционированного использования визуальных и аудиоэлементов из серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере.
«Подобные публикации известных личностей считаются нормой, и никаких судебных действий не предпринимается», – цитирует Aksam юридическую службу Warner Bros.
«Сообщения СМИ по этому поводу не соответствуют действительности», – приводятся слова менеджера по связям с общественностью Warner Bros. в Турции Нурхана Озера.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Aksam
