Warner Bros. опровергла сообщения о суде с Актюркоглу из-за нарушения авторских прав на образы из «Гарри Поттера»: «Не соответствует действительности»

Warner Bros. не будет судиться с Керемом Актюркоглу из-за «Гарри Поттера».

Компания Warner Bros. опровергла информацию турецких СМИ о суде с полузащитником «Фенербахче» Керемом Актюркоглу.

Ранее Habertürk и другие турецкие СМИ сообщили , что голливудская компания подала иск против футболиста из-за несанкционированного использования визуальных и аудиоэлементов из серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере.

«Подобные публикации известных личностей считаются нормой, и никаких судебных действий не предпринимается», – цитирует Aksam юридическую службу Warner Bros.

«Сообщения СМИ по этому поводу не соответствуют действительности», – приводятся слова менеджера по связям с общественностью Warner Bros. в Турции Нурхана Озера.