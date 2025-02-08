У Кейна 72 гола в 73 матчах за «Баварию». Он лидирует в списке бомбардиров Бундеслиги
Харри Кейн забил в 4-м матче подряд.
В пятницу форвард «Баварии» дважды поразил ворота «Вердера» (3:0) в рамках Бундеслиги. До этого был дубль против «Хольштайна» (4:3), а также по голу против «Фрайбурга» и «Слована» в Лиге чемпионов.
В списке бомбардиров Бундеслиги Кейн лидирует, забив 21 мяч. Всего за «Баварию» у англичанина 72 гола в 73 матчах.
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