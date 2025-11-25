Дом Варди в Италии ограбили во время матча с «Ромой». Украдены часы, украшения и деньги, сумма ущерба – порядка 100 тысяч евро (GdS)
Дом Варди в Италии ограбили.
Нападающий «Кремонезе» Джейми Варди стал жертвой ограбления.
По данным La Gazzetta dello Sport, вилла Варди в Сало была ограблена бандой преступников в воскресенье во время матча Серии А между «Кремонезе» и «Ромой» (3:1). Не менее трех грабителей проникли в дом футболиста через окно и украли часы, ювелирные изделия и деньги.
По предварительным оценкам, ущерб от ограбления оценивается примерно в 100 тысяч евро. В настоящее время происшествие расследуют карабинеры – по версии следствия, банда отслеживала передвижения Варди и его семьи и знала, что дом остается без охраны.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
