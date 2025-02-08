Хвича забил 1-й гол за «ПСЖ» – «Монако». Грузинский вингер проводит 4-й матч после ухода из «Наполи»
Хвиче Кварацхелии удалось забить первый гол в составе «ПСЖ».
Вингер вывел команду вперед на 54-й минуте игры с «Монако» в 21-м туре чемпионата Франции – 2:1.
Грузинский футболист проводит четвертую игру за парижан и забил впервые. Голевая передача у него уже была – еще в первом матче, против «Реймса».
Подробно со статистикой Кварацхелии можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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