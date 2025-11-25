Игроки «Атлетика» сыграли в снежки после приземления в Праге. Клуб из Бильбао сегодня встретится со «Славией»
Игроки «Атлетика» сыграли в снежки перед матчем Лиги чемпионов.
Клуб из Бильбао сегодня встретится на выезде со «Славией» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.
После приземления в Праге футболисты «Атлетика» сыграли в снежки.
«Ливерпуль» должен уволить Слота?18334 голоса
Да
Нет, это просто трудный период
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Соцсети «Атлетика»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости