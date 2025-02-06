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Первенство России среди юниоров. Лазарев, Федотов, Карартынян, Воронов, Колесников, Лукин выступят с произвольными программами

Лазарев и Федотов покажут произвольные программы на юниорском первенстве России.

Первенство России среди юниоров-2025

Саранск

Юноши

Произвольная программа

Начало – 13:15 по московскому времени, прямая трансляциясайт Первого канала.

Первая разминка

1. Никита Сарновский

2. Илья Мальков

3. Илья Малышев

4. Артемий Маринин

5. Михаил Тихонов

Вторая разминка

6. Макар Солодников

7. Михаил Алексахин

8. Герман Ленков

9. Максим Бадави

10. Макар Пузин

11. Марк Лукин

Третья разминка

12. Николай Колесников

13. Глеб Ковтун

14. Вадим Воронов

15. Эдуард Карартынян

16. Арсений Федотов

17. Лев Лазарев

Положение после короткой программы

1. Лев Лазарев – 87,23

2. Арсений Федотов – 84,98

3. Эдуард Карартынян – 81,40

4. Вадим Воронов – 78,75

5. Глеб Ковтун – 77,98

6. Николай Колесников – 77,77

7. Марк Лукин – 76,94

8. Макар Пузин – 75,63

9. Максим Бадави – 74,70

10. Герман Ленков – 73,92

11. Михаил Алексахин – 73,78

12. Макар Солодников – 72,66

13. Михаил Тихонов – 71,71

14. Артемий Маринин – 70,86

15. Илья Малышев – 65,48

16. Илья Мальков – 64,34

17. Никита Сарновский – 60,31

Расписание первенства России среди юниоров в Саранске

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
результаты
Арсений Федотов
Никита Сарновский
Илья Малышев
Макар Пузин
Михаил Алексахин
Артемий Маринин
Глеб Ковтун
Герман Ленков
мужское катание
Лев Лазарев
Вадим Воронов
Эдуард Карартынян
Максим Бадави
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logoсборная России
Макар Солодников
чемпионат России среди юниоров
Михаил Тихонов
Илья Мальков
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