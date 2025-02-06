Первенство России среди юниоров. Лазарев, Федотов, Карартынян, Воронов, Колесников, Лукин выступят с произвольными программами
Первенство России среди юниоров-2025
Саранск
Юноши
Произвольная программа
Начало – 13:15 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Никита Сарновский
2. Илья Мальков
3. Илья Малышев
4. Артемий Маринин
5. Михаил Тихонов
Вторая разминка
6. Макар Солодников
7. Михаил Алексахин
8. Герман Ленков
9. Максим Бадави
10. Макар Пузин
11. Марк Лукин
Третья разминка
12. Николай Колесников
13. Глеб Ковтун
14. Вадим Воронов
15. Эдуард Карартынян
16. Арсений Федотов
17. Лев Лазарев
Положение после короткой программы
1. Лев Лазарев – 87,23
2. Арсений Федотов – 84,98
3. Эдуард Карартынян – 81,40
4. Вадим Воронов – 78,75
5. Глеб Ковтун – 77,98
6. Николай Колесников – 77,77
7. Марк Лукин – 76,94
8. Макар Пузин – 75,63
9. Максим Бадави – 74,70
10. Герман Ленков – 73,92
11. Михаил Алексахин – 73,78
12. Макар Солодников – 72,66
13. Михаил Тихонов – 71,71
14. Артемий Маринин – 70,86
15. Илья Малышев – 65,48
16. Илья Мальков – 64,34
17. Никита Сарновский – 60,31
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий