Елена Костылева исполнила три четверных и тройной аксель в произвольной программе на первенстве России, но получила штраф за перекат
Костылева исполнила три квада и тройной аксель в произвольной на первенстве России.
13-летняя фигуристка начала прокат с тройного акселя, далее сделала четверной тулуп, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, тройной риттбергер.
Во второй половине программы она исполнила секвенцию четверной сальхов – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп и тройной лутц.
За технику спортсменка набрала 95,18 балла, оценка за прокат составила 158,53 балла. Судьи отметили, что у Костылевой было нарушение по времени (перекат), за что она получила балл штрафа.
С общим результатом 233,10 Елена Костылева одержала победу на первенстве России.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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