Елена Костылева исполнила три четверных и тройной аксель в произвольной программе на первенстве России, но получила штраф за перекат

Костылева исполнила три квада и тройной аксель в произвольной на первенстве России.

13-летняя фигуристка начала прокат с тройного акселя, далее сделала четверной тулуп, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, тройной риттбергер.

Во второй половине программы она исполнила секвенцию четверной сальхов – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп и тройной лутц.

За технику спортсменка набрала 95,18 балла, оценка за прокат составила 158,53 балла. Судьи отметили, что у Костылевой было нарушение по времени (перекат), за что она получила балл штрафа.

С общим результатом 233,10 Елена Костылева одержала победу на первенстве России.