Суперкубок Китая. «Шанхай» Слуцкого против «Шанхай Порт»

«Шанхай Шэньхуа» сыграет против «Шанхай Порт» в матче за Суперкубок Китая.

Игра пройдет в Куньшане. В прошлом сезоне команда Леонида Слуцкого выиграла Суперкубок Китая, обыграв «Шанхай Порт» (1:0). Суперкубок Китая Шанхай Порт – Шанхай Шэньхуа – 14:35 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.