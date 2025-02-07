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НБА. «Оклахома» примет «Торонто», «Атланта» встретится с «Милуоки» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

Лидер Западной конференции «Оклахома» примет на своей арене «Торонто», «Атланта» встретится дома с «Милуоки».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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