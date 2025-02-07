НБА. «Оклахома» примет «Торонто», «Атланта» встретится с «Милуоки» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

Лидер Западной конференции «Оклахома» примет на своей арене «Торонто », «Атланта » встретится дома с «Милуоки ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.