Матч окончен
«Балтика» обыграла «Торпедо» в 1/4 финала Пути регионов Кубка – 2:0. Оффор и Мендель забили
«Торпедо» уступило «Балтике» (0:2) в Кубке.
«Торпедо» проиграло «Балтике» (0:2) в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Андрей Мендель открыл счет на 19-й минуте. Чинонсо Оффор забил на 71-й.
FONBET Кубок России. Путь регионов - 1/4 финала - 1 раунд
«Ливерпуль» должен уволить Слота?18330 голосов
Да
Нет, это просто трудный период
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости