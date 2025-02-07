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Бердыев за приставание к девушке в отеле исключил игрока «Туран Товуза» Алиева из состава и запретил тренироваться с дублем

Курбан Бердыев наказал футболиста за приставание к девушке.

18-летний игрок азербайджанского клуба «Туран Товуз» Нахид Алиев пытался познакомиться с иностранкой в одном из отелей в Баку, где проживала команда. Девушка не ответила Алиеву взаимностью, сообщает Sputnik.

Футболист продолжал проявлять настойчивость, после чего девушка обратилась в службу безопасности отеля. Прибывшие на место представители клуба уладили конфликт и успокоили расстроенную девушку.

Главный тренер «Туран Товуза» Курбан Бердыев исключил Алиева из основного состава команды и не допустил его к тренировкам с дублем.

Это не первый инцидент с участием Алиева. В ноябре прошлого года он пропустил матч дублей «Турана» и «Сабаила». Связаться с игроком удалось гораздо позже, свое исчезновение он объяснил тем, что забыл об игре и проспал весь день.

Отмечается, что Алиев – племянник координатора футбольной академии «Турана» Эльтая Асланова.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sputnik Азербайджан
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