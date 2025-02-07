Александр Мостовой: «Гарсия за 20 млн евро должен сразу же начать забивать за «Спартак». Переплата, но к этому уже привыкли в нашем футболе»

Александр Мостовой оценил переход Леви Гарсии в «Спартак».

«Я не слышал о Леви Гарсии , которого купил «Спартак» из АЕК. Но ничего удивительного, потому что сейчас столько футболистов, что не обязательно знать всех.(смеется).

Другое дело, что сейчас нет смысла говорить об игроке. Посмотрим, что покажет, когда приедет. Раньше покупали за пять миллионов, потом за 10, сейчас за 20. Удивляться нечему. Ясно, что переплата, но к этому уже привыкли в нашем футболе.

Неделю назад, когда говорили, что «Спартак » покупает Ивана Илича из «Торино» за такую же сумму, я сказал, что он должен приехать, 10 забить и 15 отдать. Но серб этого не сделает.

А здесь нападающий... Конечно, за 20 миллионов евро Гарсия должен приехать и сразу же начать забивать за «Спартак».

Но когда-то такие деньги платят и не играют в Европе, начиная сомневаться, что цена настоящая», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой .