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«Комо» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«Ювентус» в гостях сыграет с «Комо» в 24-м туре Серии А.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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