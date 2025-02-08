Мотта про 2:1 против «Комо»: «Хорошие ощущения от игры. Коло-Муани забивает, но может еще прибавить. Нравится его улыбка, он помогает «Юве»
Рандаль Коло-Муани отметился дублем в этой игре. Француз забил в каждой игре за «Ювентус», у арендованного у «ПСЖ» форварда 5 голов за 3 матча
«У меня хорошие ощущения. Играть против «Комо» непросто. Они показывают очень хороший футбол, создают соперникам всевозможные проблемы, если вы не в форме, они атакуют разными способами.
Мы хорошо выступили, хотя, безусловно, можем улучшить игру. Однако мы сыграли так, как нужно было, чтобы одержать победу.
Коло-Муани забивает голы, но он также может прибавить. Он должен продолжать работать, голы — важная часть футбола, но не единственная, поскольку у нападающего есть и другая работа. Мне нравится его улыбка, он помогает команде с первого дня здесь», – сказал тренер «Ювентуса» в интервью Sky Sport Italia.
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