Мотта про 2:1 против «Комо»: «Хорошие ощущения от игры. Коло-Муани забивает, но может еще прибавить. Нравится его улыбка, он помогает «Юве»

Тиаго Мотта прокомментировал победу над «Комо» (2:1).

Рандаль Коло-Муани отметился дублем в этой игре. Француз забил в каждой игре за «Ювентус», у арендованного у «ПСЖ» форварда 5 голов за 3 матча

«У меня хорошие ощущения. Играть против «Комо » непросто. Они показывают очень хороший футбол, создают соперникам всевозможные проблемы, если вы не в форме, они атакуют разными способами.

Мы хорошо выступили, хотя, безусловно, можем улучшить игру. Однако мы сыграли так, как нужно было, чтобы одержать победу.

Коло-Муани забивает голы, но он также может прибавить. Он должен продолжать работать, голы — важная часть футбола, но не единственная, поскольку у нападающего есть и другая работа. Мне нравится его улыбка, он помогает команде с первого дня здесь», – сказал тренер «Ювентуса » в интервью Sky Sport Italia.