  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мотта про 2:1 против «Комо»: «Хорошие ощущения от игры. Коло-Муани забивает, но может еще прибавить. Нравится его улыбка, он помогает «Юве»
2

Мотта про 2:1 против «Комо»: «Хорошие ощущения от игры. Коло-Муани забивает, но может еще прибавить. Нравится его улыбка, он помогает «Юве»

Тиаго Мотта прокомментировал победу над «Комо» (2:1).

Рандаль Коло-Муани отметился дублем в этой игре. Француз забил в каждой игре за «Ювентус», у арендованного у «ПСЖ» форварда 5 голов за 3 матча

«У меня хорошие ощущения. Играть против «Комо» непросто. Они показывают очень хороший футбол, создают соперникам всевозможные проблемы, если вы не в форме, они атакуют разными способами.

Мы хорошо выступили, хотя, безусловно, можем улучшить игру. Однако мы сыграли так, как нужно было, чтобы одержать победу.

Коло-Муани забивает голы, но он также может прибавить. Он должен продолжать работать, голы — важная часть футбола, но не единственная, поскольку у нападающего есть и другая работа. Мне нравится его улыбка, он помогает команде с первого дня здесь», – сказал тренер «Ювентуса» в интервью Sky Sport Italia.

Опубликовано: Sports
Источник: Football Italia
logoЮвентус
logoТиаго Мотта
logoсерия А Италия
logoКомо
logoРандаль Коло-Муани
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Коло-Муани забил в каждой игре за «Ювентус». У арендованного у «ПСЖ» форварда 5 голов за 3 матча
37сегодня, 21:44
«Ювентус» вырвал победу над «Комо» в концовке – 2:1. У Коло-Муани дубль – на 34-й минуте забил с игры и на 89-й с пенальти
88сегодня, 21:42
Легендарный «Реал» 2000-х – кто в нем играл?
сегодня, 18:00Спецпроект
Чемпионский «Ювентус» 2010-х – кто там играл?
сегодня, 14:50
«Интер» впервые в сезоне перестал быть фаворитом Серии А. Букмекеры считают, что чемпионом станет «Наполи»
10сегодня, 09:17
Рекомендуем
Главные новости
Аморим о камбэке против «Лестера»: «Нет ничего общего с Ферги-тайм. «МЮ» должен играть лучше»
341 минуту назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова разгромил «Монако» Головина, «Нант» уступил «Бресту»
23сегодня, 22:11
Дембеле забил в 7-м матче подряд. У Усмана 16 голов в 10 последних играх за «ПСЖ»
23сегодня, 22:02
«ПСЖ» Сафонова разгромил «Монако» Головина – 4:1. У Дембеле дубль, Хвича забил дебютный гол. Матвей провел игру на скамейке, Александр вышел на замену
49сегодня, 21:59
«МЮ» выиграл 4 из 5 последних матчей. Дальше – выезд к «Тоттенхэму»
12сегодня, 21:58
Гол Магуайра на 93-й минуте принес «МЮ» победу над «Лестером» в Кубке Англии – 2:1
99сегодня, 21:54
Кубок Англии. «МЮ» выбил «Лестер», «Ман Сити» и «Челси» проведут матчи в субботу, «Ливерпуль» – в воскресенье
103сегодня, 21:53
Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Комо», «Милан» сыграет в субботу, «Наполи» – в воскресенье, «Интер» – в понедельник
10сегодня, 21:45
Коло-Муани забил в каждой игре за «Ювентус». У арендованного у «ПСЖ» форварда 5 голов за 3 матча
37сегодня, 21:44
«Ювентус» вырвал победу над «Комо» в концовке – 2:1. У Коло-Муани дубль – на 34-й минуте забил с игры и на 89-й с пенальти
88сегодня, 21:42
Ко всем новостям
Последние новости
Компани о проблемах «Баварии» в обороне: «У нас лучшая защита в Германии. Стандарты настолько высоки, что если раз-два что-то не получается, нас критикуют»
331 минуту назад
Чемпионат Португалии. «Порту» спасся на 94-й минуте в матче со «Спортингом» – 1:1. Двоих игроков лиссабонских «львов» удалили
451 минуту назад
Хвича о первом голе за «ПСЖ»: «Забить на «Парк-де-Пренс» – лучшее чувство. Счастлив здесь»
458 минут назад
Магуайр про 2:1 с «Лестером»: «В 1-м тайме заслуживали поражения. Во 2-м «МЮ» доминировал»
3сегодня, 22:08
Чемпионат Испании. «Райо» одолел «Вальядолид», «Реал» и «Атлетико» проведут дерби в субботу, «Барса» сыграет в воскресенье
5сегодня, 22:00
У Кейна 72 гола в 73 матчах за «Баварию». Он лидирует в списке бомбардиров Бундеслиги
12сегодня, 21:52
Хавбек «Акрона» Джурасович: «Дзюба – лучший футболист в истории России»
4сегодня, 21:34
«Бавария» разгромила «Вердер» – 3:0. Кейн дважды забил с пенальти, у Сане гол с игры
20сегодня, 21:27
Гол Винисиуса «Зальцбургу» признан лучшим на общем этапе ЛЧ. Удар Холанда в игре со «Спартой» – на 2-м месте
5сегодня, 21:25
Кин раскритиковал «МЮ»: «Шок. Очень плохо. Не делают даже элементарного. Им нужно напомнить, где находятся ворота»
5сегодня, 21:21
Рекомендуем