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Представителей Винисиуса не устроило предложение «Реала» о новом контракте (Relevo)

«Реал» и Винисиус Жуниор ведут переговоры о новом контракте.

По данным Relevo, агенты бразильского вингера провели встречу с представителями мадридского клуба с целью обсуждения нового контракта. Однако представителей Винисиуса не устроило предложение «Реала» по зарплате.

Отмечается, что первый официальный контакт между сторонами был для понимания намерений друг друга. Летом ожидаются более интенсивные обсуждения. 

В «Реале» понимают, что переговоры будут непростыми. Но не намерены «делать что-то безумное» и отступать от утвержденное шкалы зарплат. Контракт Винисиуса действует до лета 2027 года.

Опубликовано: Sports
Источник: Relevo
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