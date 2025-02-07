Представителей Винисиуса не устроило предложение «Реала» о новом контракте (Relevo)

«Реал» и Винисиус Жуниор ведут переговоры о новом контракте.

По данным Relevo, агенты бразильского вингера провели встречу с представителями мадридского клуба с целью обсуждения нового контракта. Однако представителей Винисиуса не устроило предложение «Реала » по зарплате.

Отмечается, что первый официальный контакт между сторонами был для понимания намерений друг друга. Летом ожидаются более интенсивные обсуждения.

В «Реале» понимают, что переговоры будут непростыми. Но не намерены «делать что-то безумное» и отступать от утвержденное шкалы зарплат. Контракт Винисиуса действует до лета 2027 года.