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  • Около 3 миллионов россиян делают ставки каждый месяц на сумму 150 млрд рублей (Дмитрий Сергеев)
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Около 3 миллионов россиян делают ставки каждый месяц на сумму 150 млрд рублей (Дмитрий Сергеев)

Экс-управляющий партнер БК PARI Дмитрий Сергеев поделился данным об объеме ставок россиян в 2024 году.

«Писать про международные рынки пока нечего, а информация от инсайдеров РФ-рынка еще продолжает поступать.

Многие начали цифры по году давать о том, кто и как себя чувствует, давайте и я дровишек подкину в костер.

Весь рынок при расчете декабрь 24-го к декабрю 23-го вырос в среднем на 20-25%, то есть существенно ниже, чем в предыдущие периоды, когда рост достигал 50% YoY (год к году – прим. Спортса’’) рынка.

Сейчас в среднем рынок РФ – это где-то около 150 миллиардов рублей депозитов в месяц. Играет каждый месяц около 3 миллионов человек.

Ноябрь 2024 года, видимо, самый доходный месяц индустрии за последние пару лет», – написал Сергеев в телеграме.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Сергеева
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