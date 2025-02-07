Семин о Гарсии за 20 млн евро в «Спартаке»: «Нормально отношусь. «Зенит» стал примером. Они берут игрока и продают его значительно дороже. Хороший бизнес»

Юрий Семин оценил трансфер Леви Гарсии в «Спартак».

«Нормально отношусь к таким трансферам. У «Зенита» все получается. Посмотрите, они берут игрока — продают его значительно дороже. Это нормальный, хороший бизнес. «Зенит» стал примером», - сказал экс-тренер «Локомотива».

Гарсия играл за АЕК с 2020 года. В этом сезоне в 20 матчах во всех турнирах на его счету 10 голов и 3 результативные передачи.

Смотрите ниже все голы Леви Гарсии в этом сезоне чемпионата Греции.