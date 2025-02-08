«Питтсбург» сыграл без Кросби и Малкина впервые с ноября 2021 года. Клуб победил «Рейнджерс» (3:2), оставшись без бросков в створ в 3-м периоде
«Питтсбург» сыграл без Сидни Кросби и Евгения Малкина впервые с ноября 2021 года.
Пенсильванцы обыграли «Рейнджерс» в гостях (3:2) в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Центрфорварды «Пингвинс» пропустили матч из-за травм.
В составе команды отличились форварды Блэйк Лизотт, Рикард Ракелль и Филип Томазино (победная шайба).
Примечательно, что в третьем периоде «Питтсбург» не нанес ни одного броска в створ (0:7, всего в матче – 26:24).
Победа стала для команды Майка Салливана 3-й в 4 последних матчах. С 55 очками в 56 играх она занимает 7-е место в Столичном дивизионе и отстает от зоны плей-офф на Востоке на 6 очков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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