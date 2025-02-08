«Питтсбург» сыграл без Кросби и Малкина впервые с ноября 2021 года. Клуб победил «Рейнджерс» (3:2), оставшись без бросков в створ в 3-м периоде

«Питтсбург» сыграл без Сидни Кросби и Евгения Малкина впервые с ноября 2021 года.

Пенсильванцы обыграли «Рейнджерс » в гостях (3:2) в рамках регулярного чемпионата НХЛ . Центрфорварды «Пингвинс» пропустили матч из-за травм.

В составе команды отличились форварды Блэйк Лизотт, Рикард Ракелль и Филип Томазино (победная шайба).

Примечательно, что в третьем периоде «Питтсбург » не нанес ни одного броска в створ (0:7, всего в матче – 26:24).

Победа стала для команды Майка Салливана 3-й в 4 последних матчах. С 55 очками в 56 играх она занимает 7-е место в Столичном дивизионе и отстает от зоны плей-офф на Востоке на 6 очков.