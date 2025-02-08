Панарин прервал серию из 3 подряд игр с очками: 2 броска в створ, 1 хит и 4 потери за 21:10 с «Питтсбургом». Еще 5 его бросков были заблокированы

Артемий Панарин прервал серию из 3 подряд игр с очками.

Форвард «Рейнджерс » остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (2:3).

В активе 33-летнего россиянина 57 (23+34) баллов в 52 играх в текущем сезоне при полезности «минус 7».

Сегодня Артемий (21:10, 3:39 – в большинстве, «0») 2 раза бросил в створ, 1 раз промахнулся, а еще 5 его бросков были заблокированы.

Также Панарин применил 1 силовой прием и допустил 4 потери.