«МЮ» выиграл 4 из 5 последних матчей. Дальше – выезд к «Тоттенхэму»

«Манчестер Юнайтед» за последние две недели не смог победить только в одной игре.

Команда Рубена Аморима сегодня вырвала победу в игре с «Лестером » (2:1) в Кубке Англии благодаря голу Харри Магуайра на 93-й минуте. Начиная с 23 января манкунианцы также обыграли «Рейнджерс» (2:1), «Фулхэм» (1:0) и ФКСБ (2:0). Единственное поражение – от «Кристал Пэлас» (0:2). 16 февраля «МЮ » выступит в гостях у «Тоттенхэма» в рамках АПЛ .