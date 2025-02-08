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«МЮ» выиграл 4 из 5 последних матчей. Дальше – выезд к «Тоттенхэму»

«Манчестер Юнайтед» за последние две недели не смог победить только в одной игре.

Команда Рубена Аморима сегодня вырвала победу в игре с «Лестером» (2:1) в Кубке Англии благодаря голу Харри Магуайра на 93-й минуте.

Начиная с 23 января манкунианцы также обыграли «Рейнджерс» (2:1), «Фулхэм» (1:0) и ФКСБ (2:0). Единственное поражение – от «Кристал Пэлас» (0:2).

16 февраля «МЮ» выступит в гостях у «Тоттенхэма» в рамках АПЛ.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
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logoпремьер-лига Англия
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