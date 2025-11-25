Свадьба Роналду и Джорджины состоится на Мадейре летом после ЧМ-2026. Церемония пройдет в соборе родного города Криштиану, банкет – в роскошном отеле (Jornal da Madeira)

Роналду и Джорджина проведут свадьбу на Мадейре.

Свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес пройдет на Мадейре.

Как сообщает Jornal da Madeira, свадьба форварда «Аль-Насра » и его невесты Джорджины пройдет летом 2026 года после чемпионата мира, в родном городе Роналду Фуншале.

Сообщается, что свадебная церемония пройдет в кафедральном соборе Фуншала, а банкет – в роскошном отеле.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года, у пары двое общих детей. О помолвке Джорджина объявила в августе этого года.