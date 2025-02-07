«Зенит» и «Спартак» сыграют в финале Winline Зимнего кубка РПЛ. ЦСКА и «Краснодар» поборются за 3-е место, «Динамо» и «Ростов» – за 5-е
Определились финалисты Winline Зимнего кубка РПЛ.
В решающем матче встретятся победители своих групп – «Спартак» и «Зенит». Игра пройдет 11 февраля.
За третье место на турнире поборются «Краснодар» и ЦСКА, а за пятое – «Ростов» и «Динамо». Эти игры назначены на 10 февраля.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РПЛ
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