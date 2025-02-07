«Зенит» и «Спартак» сыграют в финале Winline Зимнего кубка РПЛ. ЦСКА и «Краснодар» поборются за 3-е место, «Динамо» и «Ростов» – за 5-е

Определились финалисты Winline Зимнего кубка РПЛ.

В решающем матче встретятся победители своих групп – «Спартак » и «Зенит ». Игра пройдет 11 февраля.

За третье место на турнире поборются «Краснодар » и ЦСКА , а за пятое – «Ростов » и «Динамо». Эти игры назначены на 10 февраля.