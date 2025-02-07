Джанашия о «Зените» и «Спартаке»: «Подписывать игроков за 20-30 млн евро для РПЛ – это безумие»

Заза Джанашия не одобряет дорогостоящие трансферы российских клубов.

«Большие суммы на трансферы неоправданны со стороны «Зенита » и «Спартака », однако обе команды хотят стать чемпионами.

«Локомотив» тоже стремится выиграть золотые медали, но хочет сделать это своими воспитанниками.

А подписывать футболистов за 20-30 млн евро для чемпионата России – это безумие. Мы сейчас не выступаем в еврокубках, поэтому нет смысла приобретать такого игрока для РПЛ . Пока есть возможность, нужно растить своих», – сказал бывший нападающий «Локомотива ».