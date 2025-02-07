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  • «Куньлунь» может переехать в Петербург в следующем сезоне. Клуб из Пекина будет базироваться в Ледовом (Алексей Шевченко)
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«Куньлунь» может переехать в Петербург в следующем сезоне. Клуб из Пекина будет базироваться в Ледовом (Алексей Шевченко)

«Куньлунь» может переехать в Санкт-Петербург в следующем сезоне.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко, в случае переезда клуб из Пекина будет базироваться в Ледовом дворце, где ранее играл СКА.

Отмечается, что для осуществления этого сценария потребуется серьезное увеличение бюджета. Сейчас «Куньлунь» выступает на «Арене-Мытищи» в Московской области.

Команда идет девятой в Западной конференции, набрав 49 очков в 53 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
logoКуньлунь Ред Стар
Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
logoАлексей Шевченко
logoКХЛ
Арена-Мытищи
logoСКА
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