«Ман Сити» берет Хусанова за 50 млн, санкции США против Дюкова, саудовцы домогались испанских фанаток, Ла Лига продолжает битву с «Барсой» и другие новости

1. «Ман Сити», защитник, 50 млн – именно столько заплатят «горожане» (40 млн сразу , остальное – бонусы) за Абдукодира Хусанова. Пеп Гвардиола трансфер одобрил , агенты тоже подтвердили , что скоро все оформят.

2. США ввели санкции против главы РФС Александра Дюкова . Досталось также и президенту «Ак Барса» Наилю Маганову .

3. Скандал в Саудовской Аравии: местные фанаты «лапали, оскорбляли и преследовали» болельщиц из Испании , в том числе жену футболиста «Мальорки» Дани Родригеса и подругу его одноклубника Диминика Грейфа. «Мальорка» собирает доказательства выходок саудовцев. Все детали грязной истории .

4. Ла Лига подаст апелляцию на решение о регистрации Ольмо и Виктора – это попытка приостановить ее действие. К числу возмущенных клубов присоединились «Валенсия» и «Эспаньол» .

5. НХЛ . «Вашингтон» уступил «Монреалю» (2:3 ОТ), Овечкин остался без очков в 3-м матче подряд . «Каролина» обыграла «Ванкувер» (2:0), Свечников забросил 14-ю шайбу в сезоне . «Детройт» победил «Чикаго» (5:3) – 6 побед в 7 играх после смены тренера, Тарасенко по-прежнему не забивает (засуха продлилась до 17 матчей ).

6. В стартовом матче тура чемпионата Германии «Байер» обыграл «Боруссию» в гостях , трижды забив к 19-й минуте.

7. Белорус Дмитрий Лазовский выиграл спринт на Кубке России по биатлону. В женском спринте победу одержала Полина Плюснина .

На Кубке мира в Оберхофе первым в спринте стал француз Кентен Фийон-Майе.

8. НБА . 41+14 от Янниса помогли «Милуоки» одолеть «Орландо», «Бостон» дома проиграл «Сакраменто», «Нью-Йорк» – «Оклахоме».

9. «Спартак» намерен купить хавбека «Торино» Ивана Илича, которого летом хотел «Зенит». За серба потребуют до 25 млн евро.

10. В КХЛ «Куньлунь» одержал рекордную шестую подряд победу – над ЦСКА. «Локомотив» обыграл «Спартак» – шестая победа за семь последних матчей. «Салават» отыгрался с 0:2 и победил «Нефтехимик», Ливо набрал пять очков . Все результаты дня – здесь .

11. Легенда «Эвертона» Дэвид Мойес возвращается – будет спасать клуб от вылета.

12. CAS рассмотрит апелляцию WADA по допинговому делу Янника Синнера 16-17 апреля.

13. ЦСКА объявил о запуске проекта по строительству новой базы на озере Круглом – клуб поддержит Московская область.

14. Нуну в 6-й раз признан тренером месяца в АПЛ. Лучшим игроком декабря стал Александер Исак .

15. Игрок «Гуанчжоу» отстранен клубом за то, что пронес девушку в отель в чемодане накануне игры.

16. Энди Коуэлл стал исполнительным директором и руководителем «Астон Мартин».

Цитаты дня

Роднина – на вопрос о гражданстве США: «Зачем мне оправдываться за что-то, чего я не совершала и чего у меня нет?»

Тренер норвежцев Мазе о заявлениях Трампа: «США будут отстранены от соревнований следом за Россией и Беларусью?»

Борис Ротенберг-младший о Романе: «Брат делает многое для популяризации хоккея – вы многого не знаете. Поздравляю его, что СКА идет неплохо. Он делает всевозможное для каждого пацана»

Светлана Журова: «Предлагаю США объединиться с Россией, чтобы реорганизовать работу WADA. Бунтовать в одиночку смысла нет»

Капитан «Оренбурга» Малых: «Не Комличенко жаловаться на помидоры по 1000 рублей. Таких цен нет. Где он их увидел?»

Володар Мурзин: «Отец начал постоянно бить меня с семи лет. Когда появилась возможность сбежать от него, мы это сделали»