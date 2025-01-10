«Локомотив» выиграл 6 из 7 последних матчей. Команда Никитина идет 1-й на Западе

«Локомотив» выиграл 6 из 7 последних матчей в КХЛ.

Команда тренера Игоря Никитина обыграла «Спартак » (5:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент «Локомотив » занимает 1-е место в таблице Запада, набрав 72 очка после 45 игр.

В следующем матче, 13 января, клуб сыграет против СКА.