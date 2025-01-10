«Локомотив» выиграл 6 из 7 последних матчей. Команда Никитина идет 1-й на Западе
«Локомотив» выиграл 6 из 7 последних матчей в КХЛ.
Команда тренера Игоря Никитина обыграла «Спартак» (5:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
На данный момент «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада, набрав 72 очка после 45 игр.
В следующем матче, 13 января, клуб сыграет против СКА.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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