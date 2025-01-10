«Лапали напуганных женщин, издевались над нами и говорили «3:0». Больше не приедем в Саудовскую Аравию». Отец хавбека «Мальорки» Дардера о саудовских фанатах после игры с «Реалом»
Вчера мадридцы обыграли «Мальорку» (3:0) в полуфинале Суперкубка Испании, проходящем в Саудовской Аравии.
Кике Дардер, отец хавбека «Мальорки» Серджи Дардера, рассказал о происходившем после окончания матча.
«Это была очень неудобная и неприятная ситуация. Мы никогда не думали, что она может произойти после поражения со счетом 0:3, особенно учитывая, как хорошо вели себя приехавшие туда родственники и болельщики. Никто не ожидал подобного отношения, особенно к женщинам. Именно они заплатили за оскорбления и неуважение к болельщикам «Мальорки».
После окончания матча, по пути к автобусу, по обе стороны от нас образовался коридор из людей, которые насмехались и издевались над нами и лапали присутствовавших женщин. Они говорили нам: «3:0, 3:0». С грубым неуважением. Больше всего пострадали не мужчины, а женщины, которые были напуганы.
Теперь все кончено и слава богу, мы едем на Майорку. [На стадионе] не было ни сотрудников службы безопасности, ни кого-либо из испанской федерации футбола. У меня нет желания сюда возвращаться. У нас были сомнения по поводу приезда, мы приехали, чтобы получить опыт... Но после того, что мы пережили, мы больше не приедем», – сказал Кике Дардер.
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