Свечников забросил 14-ю шайбу в сезоне в матче против «Ванкувера». У него 2+2 и «+4» в последних 4 играх

Андрей Свечников забросил 14-ю шайбу в сезоне в матче с «Ванкувером».

Форвард «Каролины» отличился в игре с «Кэнакс» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 24-летнего россиянина 31 (14+17) очков в 41 игре в текущем сезоне при полезности «минус 3». В последних 4 играх – 4 (2+2) балла и «+4».

Сегодня Свечников (19:06, 2:39 – в большинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ и 2 силовыми приемами.