Свечников забросил 14-ю шайбу в сезоне в матче против «Ванкувера». У него 2+2 и «+4» в последних 4 играх
Андрей Свечников забросил 14-ю шайбу в сезоне в матче с «Ванкувером».
Форвард «Каролины» отличился в игре с «Кэнакс» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 24-летнего россиянина 31 (14+17) очков в 41 игре в текущем сезоне при полезности «минус 3». В последних 4 играх – 4 (2+2) балла и «+4».
Сегодня Свечников (19:06, 2:39 – в большинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ и 2 силовыми приемами.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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