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Кубок России. Серохвостов, Латыпов, Логинов, Поварницын, Бабиков, Халили, Бажин, Смольский, Лазовский выступят в спринте

10 января на Кубке России по биатлону в Рязани пройдет мужской спринт.

Кубок России по биатлону-2024/25

4-й этап 

Рязань

Мужчины, спринт 

Начало – 11.00 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета». 

Старт-лист 

1. Кирилл Стрельцов

2. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

3. Алексей Вагин 

4. Максим Цветков

5. Никита Поршнев 

6. Антон Смольский (Беларусь)

8. Александр Поварницын 

18. Дмитрий Иванов

19. Эдуард Латыпов 

20. Василий Томшин 

21. Рустам Каюмов 

22. Кирилл Бажин 

25. Антон Бабиков 

26. Карим Халили 

30. Александр Логинов 

34. Андрей Вьюхин 

40. Денис Иродов 

46. Александр Корнев 

51. Даниил Серохвостов

Полный старт-лист здесь. 

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Рязани

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoМаксим Цветков
logoНикита Поршнев
logoДмитрий Лазовский
logoКирилл Стрельцов
Алексей Вагин
logoЭдуард Латыпов
logoАлександр Поварницын
Антон Смольский
logoАнтон Бабиков
logoКарим Халили
logoВасилий Томшин
Рустам Каюмов
Кирилл Бажин
logoАлександр Логинов
logoДаниил Серохвостов
Александр Корнев
Андрей Вьюхин
Денис Иродов
спринт
результаты
Дмитрий Иванов
сборная Беларуси
logoсборная России
logoКубок России
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