Кубок России. Серохвостов, Латыпов, Логинов, Поварницын, Бабиков, Халили, Бажин, Смольский, Лазовский выступят в спринте
10 января на Кубке России по биатлону в Рязани пройдет мужской спринт.
Кубок России по биатлону-2024/25
4-й этап
Рязань
Мужчины, спринт
Начало – 11.00 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».
Старт-лист
2. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
6. Антон Смольский (Беларусь)
18. Дмитрий Иванов
19. Эдуард Латыпов
20. Василий Томшин
21. Рустам Каюмов
22. Кирилл Бажин
25. Антон Бабиков
26. Карим Халили
34. Андрей Вьюхин
40. Денис Иродов
46. Александр Корнев
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Рязани
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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