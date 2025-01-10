США ввели санкции против президента «Ак Барса» Маганова
В США ввели санкции против президента «Ак Барса» Наиля Маганова.
Документ опубликован на сайте Минфина США.
Наиль Маганов – генеральный директор ПАО «Татнефть», президент «Ак Барса» и глава Федерации хоккея Татарстана.
В сентябре 2024 года он был переизбран в Совет директоров Фонбет Чемпионата КХЛ.
Под санкции также попали глава РФС Александр Дюков, «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Совкомфлот», страховые компании «Ингосстрах», «Альфастрахование» и более 30 российских нефтесервисных компаний.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
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