США ввели санкции против президента «Ак Барса» Маганова

В США ввели санкции против президента «Ак Барса» Наиля Маганова.

Документ опубликован на сайте Минфина США.

Наиль Маганов – генеральный директор ПАО «Татнефть», президент «Ак Барса» и глава Федерации хоккея Татарстана.

В сентябре 2024 года он был переизбран в Совет директоров Фонбет Чемпионата КХЛ.

Под санкции также попали глава РФС Александр Дюков, «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Совкомфлот», страховые компании «Ингосстрах», «Альфастрахование» и более 30 российских нефтесервисных компаний.