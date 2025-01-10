Исак впервые признан игроком месяца в АПЛ. У форварда «Ньюкасла» 8 голов и 2 ассиста в 6 матчах декабря

Александер Исак признан лучшим игроком декабря в АПЛ.

Шведский форвард «Ньюкасла » получил эту награду впервые в карьере. Кроме того, Исак стал лишь четвертым шведским футболистом, который удостоился приза, после Фредди Юнгберга («Арсенал», апрель 2002 года), Юхана Элмандера («Болтон», ноябрь 2010-го) и Златана Ибрагимовича («Манчестер Юнайтед», декабрь 2016-го)

За 6 матчей АПЛ в прошедшем месяце Исак забил 8 голов (больше всех на отрезке) и отдал 2 результативные передачи.

Статистику 25-летнего игрока можно найти здесь .