Исак впервые признан игроком месяца в АПЛ. У форварда «Ньюкасла» 8 голов и 2 ассиста в 6 матчах декабря
Александер Исак признан лучшим игроком декабря в АПЛ.
Шведский форвард «Ньюкасла» получил эту награду впервые в карьере. Кроме того, Исак стал лишь четвертым шведским футболистом, который удостоился приза, после Фредди Юнгберга («Арсенал», апрель 2002 года), Юхана Элмандера («Болтон», ноябрь 2010-го) и Златана Ибрагимовича («Манчестер Юнайтед», декабрь 2016-го)
За 6 матчей АПЛ в прошедшем месяце Исак забил 8 голов (больше всех на отрезке) и отдал 2 результативные передачи.
Статистику 25-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт АПЛ
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