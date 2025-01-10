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  • Ливо набрал 2+3 в матче с «Нефтехимиком». Форвард «Салавата» лидирует в гонке бомбардиров КХЛ с 47 очками в 38 играх
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Ливо набрал 2+3 в матче с «Нефтехимиком». Форвард «Салавата» лидирует в гонке бомбардиров КХЛ с 47 очками в 38 играх

Джош Ливо набрал 5 очков в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий «Салавата Юлаева» сделал дубль и отдал три передачи в игре против «Нефтехимика» (7:4).

Теперь на счету Джоша Ливо 47 (28+19) баллов в 38 матчах сезона.

Он лидирует в гонке бомбардиров КХЛ. Второе место занимает Никита Гусев (42 очка).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoДжош Ливо
logoНикита Гусев
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