Ливо набрал 2+3 в матче с «Нефтехимиком». Форвард «Салавата» лидирует в гонке бомбардиров КХЛ с 47 очками в 38 играх

Джош Ливо набрал 5 очков в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий «Салавата Юлаева » сделал дубль и отдал три передачи в игре против «Нефтехимика» (7:4).

Теперь на счету Джоша Ливо 47 (28+19) баллов в 38 матчах сезона.

Он лидирует в гонке бомбардиров КХЛ . Второе место занимает Никита Гусев (42 очка).