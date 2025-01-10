Светлана Журова: «Предлагаю США объединиться с Россией, чтобы реорганизовать работу WADA. Бунтовать в одиночку смысла нет»
«Конфликт США с WADA – это очень серьезная претензия и повод наказать американцев в международных соревнованиях. США бунтует, не оплачивая членские взносы в WADA. Россия же договорилась с WADA по оплате взносов, мы не бунтуем в отличие от американцев. У нас есть задолженность, потому что чисто физически не можем перевести деньги.
Россия не отказывается от обязательств перед WADA. Многие наши спортсмены тестируются за рубежом, и оплата членских взносов нам самим важна. А США шантажируют WADA, отказываясь погашать долги. Решить проблему можно другим путем.
Предлагаю США объединиться с Россией для того, чтобы реорганизовать работу WADA. А бунтовать в одиночку смысла нет», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
США отказались платить взнос в ВАДА и напоролись на первые санкции. Что же дальше?
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