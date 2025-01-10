«Торино» может запросить у «Спартака» до 25 млн евро за Илича («СЭ»)
Иван Илич обойдется «Спартаку» в крупную сумму.
По данным «Спорт-Экспресса», «Торино» может запросить за полузащитника до 25 млн евро. Пока официального предложения от красно-белых не поступало.
Отмечается, что на место сербского футболиста итальянская команда пытается приобрести у «Челси» Чезаре Казадеи.
В текущем сезоне Илич провел 12 игр в Серии А и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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