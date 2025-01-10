Девушка вратаря «Мальорки» Грейфа о саудовцах на Суперкубке Испании: «Нас оскорбляли на арабском, толкали и снимали на видео без согласия, проявляли агрессию»
«Мальорка», за которую выступает голкипер, уступила «Реалу» (0:3) в полуфинале турнира, проходящем в Саудовской Аравии.
Ранее члены семей игроков «Мальорки» рассказали об издевательствах со стороны саудовских болельщиков после матча. Сейчас клуб собирает доказательства непристойного поведения местных фанатов, их передадут Королевской испанской футбольной федерации и службе безопасности стадиона «Король Абдалла Спортс Сити», где проходил матч.
Наталия Калузова сообщила, что была одной из пострадавших, в результате чего не могла заснуть всю ночь.
«После матча мы собрались большой группой, чтобы вернуться в отель, и все произошло, пока мы ждали.
К нам подошла группа людей и стала снимать нас на видео. Они толкали нас, оскорбляли на арабском языке, снимали без нашего согласия, были проявления агрессии», – рассказала девушка Доминика Грейфа Наталия Калузова.
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