«Салават» отыгрался с 0:2 и победил «Нефтехимик», Уилсон, Ливо и Хмелевски сделали дубли. У команды Козлова 5 побед в 7 последних матчах
«Салават Юлаев» выиграл 5 из 7 последних матчей.
Команда тренера Виктора Козлова отыгралась с 0:2 по ходу игры Фонбет чемпионата КХЛ и обыграла «Нефтехимик» (7:4).
Голами в составе «Салавата Юлаева» отметились Деннис Ян, а также Скотт Уилсон, Джош Ливо и Саша Хмелевски, сделавшие дубли.
На данный момент клуб занимает второе место в таблице Востока, набрав 58 очков в 42 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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