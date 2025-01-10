«Салават» отыгрался с 0:2 и победил «Нефтехимик», Уилсон, Ливо и Хмелевски сделали дубли. У команды Козлова 5 побед в 7 последних матчах

«Салават Юлаев» выиграл 5 из 7 последних матчей.

Команда тренера Виктора Козлова отыгралась с 0:2 по ходу игры Фонбет чемпионата КХЛ и обыграла «Нефтехимик » (7:4).

Голами в составе «Салавата Юлаева » отметились Деннис Ян, а также Скотт Уилсон, Джош Ливо и Саша Хмелевски, сделавшие дубли.

На данный момент клуб занимает второе место в таблице Востока, набрав 58 очков в 42 играх.