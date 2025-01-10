Мойес вернется в «Эвертон» – объявят завтра. Тренер подпишет контракт до 2027-го, первая игра – против «Астон Виллы» в среду

Дэвид Мойес станет новым главным тренером «Эвертона».

Daily Mail утверждает, что 61-летний специалист согласился вернуться в команду, которую возглавлял с 2002 по 2013 год. Он заключит контракт сроком до июня 2027-го, о договоренности будет объявлено в субботу.

Первым матчем «Эвертона » при Мойесе станет игра против «Астон Виллы» 15 января.

Ранее «ириски» уволили Шона Дайча и идут на 16-м месте в АПЛ после 19 игр.

«Эвертон» уволил Дайча – за 3 часа до матча! Дело не только в плохом результате