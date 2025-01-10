Мойес вернется в «Эвертон» – объявят завтра. Тренер подпишет контракт до 2027-го, первая игра – против «Астон Виллы» в среду
Дэвид Мойес станет новым главным тренером «Эвертона».
Daily Mail утверждает, что 61-летний специалист согласился вернуться в команду, которую возглавлял с 2002 по 2013 год. Он заключит контракт сроком до июня 2027-го, о договоренности будет объявлено в субботу.
Первым матчем «Эвертона» при Мойесе станет игра против «Астон Виллы» 15 января.
Ранее «ириски» уволили Шона Дайча и идут на 16-м месте в АПЛ после 19 игр.
«Эвертон» уволил Дайча – за 3 часа до матча! Дело не только в плохом результате
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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