Пономарев о Карпине: «Динамо» – не его команда. Тренируй, ради бога, ЦСКА или «Локомотив», но «Динамо» и «Спартак» – особые клубы. И отношения между ними тоже особые»

Владимир Пономарев считает, что Валерий Карпин и «Динамо» не подходят друг другу.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что Валерий Карпин «не попал» в «Динамо».

Бело-голубые занимают 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 17 очков после 14 туров.

«Что происходит сейчас с «Динамо », сказать трудно. Ну не попал Карпин в команду! А Моуринью сколько раз то попадал в команду, то нет. Сколько раз его уже увольняли, а в следующий раз у него опять все будет хорошо с новым клубом. И опять его будут возвеличивать. Наверное, «Динамо» все же не команда Карпина. Я считаю, что Карпину нельзя тренировать динамовцев.

Все-таки «Динамо» и «Спартак» – два противоположных клуба. И многие болельщики «Динамо» не будут уважать Карпина, и руководство, на мой взгляд, все же будет относиться к нему в какой-то степени недоверчиво. В другие команды ему можно приходить – тренируй, ради бога, ЦСКА или «Локомотив », но «Динамо» и «Спартак » – особые команды. И отношения между ними и болельщиками клубов тоже особые», – сказал Пономарев.