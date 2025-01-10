Володар Мурзин: «Отец начал постоянно бить меня с семи лет. Говорил, что шахматы – это игра дьявола, но заставлял играть до потери сил»

Шахматист Володар Мурзин рассказал о насилии со стороны отца.

В декабре Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду.

– Ты не знаешь, что такое нормальные отношения с отцом?

– Не помню, чтобы хоть когда-то было нормально. Во всяком случае, меня он начал постоянно бить с семи лет, старшую сестру лопатой ударил, когда они со средней сестрой приехали к нему в гости (а ей тогда было всего 14 лет, после этого она никогда к нему не ездила), маме угрожал, оскорблял. Рукоприкладство в отношении всех домашних для него было в порядке вещей.

Поэтому, когда появилась возможность сбежать от него, мы это сделали. Мне тогда было 11 лет, и я незадолго до этого выиграл детский чемпионат Европы. А Prof Chess Club Сергея Нестерова собирал перспективных шахматистов. Вот и получилось, что последовало предложение, и мы убежали из Нижнего Тагила в Химки в служебную квартиру, в которой и сейчас живем.

– Слушай, а как же ты выезжал за границу, раз у тебя стоял запрет на выезд со стороны отца?

– Он поставил его, когда мне исполнилось 14 лет. Именно тогда, когда я практически выполнил норму гроссмейстера. Мне нужно было выехать всего на один турнир, чтобы набрать последний необходимый балл международного гроссмейстера. А я не мог этого сделать. Полтора года мы пытались снять этот запрет. Тренер Михаил Кобалия приезжал, выступал в тагильском суде. В итоге запрет сняли, а сейчас, слава богу, он уже ничего сделать не может, так как мне исполнилось 18 лет. Почти два года в плане шахматного развития были просто выброшены из жизни.

– Отец был против твоих занятий шахматами?

– Да он вообще постоянно говорил, что шахматы – это игра дьявола. Но при этом заставлял меня играть до потери сил. Например, до четырех утра. У меня глаза слипаются, я ничего не соображаю, мне в школу надо собираться через три часа, а он не отпускал. Играй, играй, играй. Даже мои успехи никак не влияли на ситуацию. Он просто вел себя неадекватно. Утверждал, что голову надо мыть только сырыми яйцами, брал яйцо и мог разбить о мою голову, о голову сестер. В случае возражений мог головой об стену припечатать.

– Этот человек остался в прошлом для вашей семьи?

– Для меня совершенно точно да, в прошлом. Уверен, что и для всех нас – тоже. Сложно простить и забыть все то, что было. Когда они с мамой развелись, он платил алименты на нас пятерых 2000 рублей в месяц. А нам, когда мы сбежали в Химки, даже спать не на чем было, поскольку мы въехали в пустую квартиру. Купили надувные матрасы, чтобы не на полу спать. Мы же уехали с мамой и старшей сестрой, потому что нам больше всех доставалось, а потом она и других сестер перевезла. Но на первых порах было очень сложно, порой даже есть нечего было, – сказал Мурзин.

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