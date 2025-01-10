Капитан «Оренбурга» Малых: «Не Комличенко жаловаться на помидоры по 1000 рублей. Таких цен нет. Где он их увидел?»
Андрей Малых отреагировал на слова Николая Комличенко о ценах на помидоры.
Форвард «Ростова» признался, что покупает помидоры по 1000 рублей за кг.
– Комличенко сказал, что ему жалко покупать помидоры, так как они стоят по 1000 рублей за килограмм. Ты заметил рост цен?
– Конечно, заметил. Он однозначно присутствует. Но не Комличенко жаловаться на помидоры по 1000 рублей. Да, цены поднялись, это очевидно. Но где он увидел такие цены на помидоры? Их не существует, – сказал защитник и капитан «Оренбурга» Андрей Малых.
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