Капитан «Оренбурга» Малых: «Не Комличенко жаловаться на помидоры по 1000 рублей. Таких цен нет. Где он их увидел?»

Андрей Малых отреагировал на слова Николая Комличенко о ценах на помидоры.

Форвард «Ростова» признался , что покупает помидоры по 1000 рублей за кг.

– Комличенко сказал, что ему жалко покупать помидоры, так как они стоят по 1000 рублей за килограмм. Ты заметил рост цен?

– Конечно, заметил. Он однозначно присутствует. Но не Комличенко жаловаться на помидоры по 1000 рублей. Да, цены поднялись, это очевидно. Но где он увидел такие цены на помидоры? Их не существует, – сказал защитник и капитан «Оренбурга» Андрей Малых.