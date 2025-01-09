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  • Кубок мира. Спринт. Жаклен стартует 46-м, Лагрейд – 48-м, Самуэльссон – 50-м, Тарьей Бо – 56-м, Фийон-Майе – 58-м, Йоханнес Бо – 62-м, Ульдал – 64-м
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Кубок мира. Спринт. Жаклен стартует 46-м, Лагрейд – 48-м, Самуэльссон – 50-м, Тарьей Бо – 56-м, Фийон-Майе – 58-м, Йоханнес Бо – 62-м, Ульдал – 64-м

Братья Бо, Лагрейд, Жаклен, Фийон-Майе пробегут спринт на Кубке мира в Оберхофе.

Кубок мира по биатлону-2024/25

4-й этап

Оберхоф, Германия

Мужчины, спринт

Начало – 16:20 по московскому времени (10 января), прямая трансляция – на Okko. 

Старт-лист 

17. Андрей Расторгуев (Латвия) 

18. Дмитрий Пидручный (Украина) 

22. Йеспер Нелин (Швеция) 

24. Лукас Хофер (Италия) 

25. Эмильен Клод (Франция) 

26. Филипп Хорн (Германия) 

28. Юстус Штрелов (Германия) 

29. Симон Эдер (Австрия) 

30. Жереми Финелло (Швейцария) 

32. Йоханнес Кюн (Германия)

34. Антонин Гигонна (Франция)

36. Эндре Стремсхайм (Норвегия) 

46. Эмильен Жаклен (Франция) 

48. Стурла Лагрейд (Норвегия) 

50. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

52. Вебьорн Сорум (Норвегия)

54. Томмазо Джакомель (Италия)

56. Тарьей Бо (Норвегия) 

58. Кентен Фийон-Майе (Франция)

59. Флоран Клод (Бельгия)

60. Яков Фак (Словения)

62. Йоханнес Бо (Норвегия)

64. Мартин Ульдал (Норвегия) 

68. Филипп Наврат (Германия)

70. Эрик Перро (Франция)

72. Фабьен Клод (Франция)

Полный старт-лист здесь.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАндрей Расторгуев
logoЙеспер Нелин
logoДмитрий Пидручный
logoЛукас Хофер
logoСимон Эдер
logoФилипп Хорн
logoЭмильен Клод
logoЙоханнес Кюн
logoАнтонин Гигонна
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoЭмильен Жаклен
logoСебастьян Самуэльссон
logoЭндре Стремсхайм
logoТарьей Бо
logoКентен Фийон-Майе
logoТоммазо Джакомель
logoВебьорн Сорум
logoЛаура Дальмайер
logoЯков Фак
logoФлоран Клод
logoЙоханнес Бо
logoФилипп Наврат
logoФабьен Клод
logoЭрик Перро
logoМартин Ульдал
logoЖереми Финелло
logoЮстус Штрелов
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