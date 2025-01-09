Кубок мира. Спринт. Жаклен стартует 46-м, Лагрейд – 48-м, Самуэльссон – 50-м, Тарьей Бо – 56-м, Фийон-Майе – 58-м, Йоханнес Бо – 62-м, Ульдал – 64-м
Кубок мира по биатлону-2024/25
4-й этап
Оберхоф, Германия
Мужчины, спринт
Начало – 16:20 по московскому времени (10 января), прямая трансляция – на Okko.
Старт-лист
17. Андрей Расторгуев (Латвия)
18. Дмитрий Пидручный (Украина)
22. Йеспер Нелин (Швеция)
24. Лукас Хофер (Италия)
25. Эмильен Клод (Франция)
26. Филипп Хорн (Германия)
28. Юстус Штрелов (Германия)
29. Симон Эдер (Австрия)
30. Жереми Финелло (Швейцария)
32. Йоханнес Кюн (Германия)
34. Антонин Гигонна (Франция)
36. Эндре Стремсхайм (Норвегия)
46. Эмильен Жаклен (Франция)
48. Стурла Лагрейд (Норвегия)
50. Себастьян Самуэльссон (Швеция)
52. Вебьорн Сорум (Норвегия)
54. Томмазо Джакомель (Италия)
56. Тарьей Бо (Норвегия)
58. Кентен Фийон-Майе (Франция)
59. Флоран Клод (Бельгия)
60. Яков Фак (Словения)
62. Йоханнес Бо (Норвегия)
64. Мартин Ульдал (Норвегия)
68. Филипп Наврат (Германия)
70. Эрик Перро (Франция)
72. Фабьен Клод (Франция)
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе
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